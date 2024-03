SORTIE NATURE LÉGENDES ET DOLINES BALADE NATURE DANS LE MASSIF FORESTIER DE JEAND’HEURS Beurey-sur-Saulx, dimanche 14 juillet 2024.

Embarquez pour une aventure exceptionnelle dans le massif forestier de Jeand’Heurs ! Participez à notre sortie nature sous le thème de “Légendes et Rivière, Lisle-Plage”. Découvrez les secrets cachés de la forêt de Jeand’Heurs, explorez les dolines, suivez les traces de la rivière, et laissez-vous immerger dans les légendes entourant le Rupt du Puits, la rivière souterraine. Une expérience unique pour tous les passionnés de nature et d’histoire ! Nous explorerons également nos paysage meusiens au Jurassique.

Lieu de rendez-vous précisé aux inscrits.

Inscription par tél ou mail à h.philouze@meusenature.fr

SORTIE GRATUITETout public

0 EUR.

Début : 2024-07-14 14:00:00

fin : 2024-07-14 17:00:00

Beurey-sur-Saulx 55000 Meuse Grand Est h.philouze@meusenature.fr

