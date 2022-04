Sortie nature : le triton crêté et autres amphibiens Ambrault Ambrault Catégories d’évènement: 36120

Ambrault

Sortie nature : le triton crêté et autres amphibiens Ambrault, 4 mai 2022, Ambrault. Sortie nature : le triton crêté et autres amphibiens Ambrault

2022-05-04 20:00:00 – 2022-05-04

Ambrault 36120 Ambrault RDV parvis de l’église d’Ambrault à 20h. S’équiper de bottes et d’une lampe de poche. Avec Romuald Dohogne, vous partirez sur les traces du triton crêté, amphibien surprenant, ce “petit dragon” est l’une des espèces remarquables de la Carrière Chéret. Sur place, vous découvrirez d’autres amphibiens qui vivent sur ce site original de la Champagne Boischauts. En collaboration avec Indre Nature. Réservation au 02 48 83 00 28 Comme chaque année, le Conservatoire des Espaces Naturels Centre-Val de Loire organise des sorties à la découverte de la Carrière Chéret, de sa faune et de sa flore. +33 2 48 83 00 28 RDV parvis de l’église d’Ambrault à 20h. S’équiper de bottes et d’une lampe de poche. Avec Romuald Dohogne, vous partirez sur les traces du triton crêté, amphibien surprenant, ce “petit dragon” est l’une des espèces remarquables de la Carrière Chéret. Sur place, vous découvrirez d’autres amphibiens qui vivent sur ce site original de la Champagne Boischauts. En collaboration avec Indre Nature. Réservation au 02 48 83 00 28 u_3heuehh9_pixabay

Ambrault

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: 36120, Ambrault Autres Lieu Ambrault Adresse Ville Ambrault lieuville Ambrault Departement 36120

Ambrault Ambrault 36120 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ambrault/

Sortie nature : le triton crêté et autres amphibiens Ambrault 2022-05-04 was last modified: by Sortie nature : le triton crêté et autres amphibiens Ambrault Ambrault 4 mai 2022 36120 Ambrault

Ambrault 36120