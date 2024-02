Sortie nature le raft des naturalistes Bidarray, mercredi 15 mai 2024.

Organisé par le CPIE Pays Basque, avec Uhina Rafting. Lors d’une descente de la Nive en raft, vous traversez un décor de forêt, de prairies et d’eau. Dans ce milieu frais et ombragé on vous parle de l’Osmonde royale et vous cherchez des indices de présence de la Loutre d’Europe.

Savoir nager obligatoirement. RDV à 13 h 30 à la base de loisirs Uhina rafting à Bidarray. Adultes et enfants à partir de 8 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 13:30:00

fin : 2024-05-15 18:00:00

Base de loisirs Uhina Rafting

Bidarray 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpie.pays.basque@orange.fr

