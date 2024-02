SORTIE NATURE , LE PRINTEMPS A LA RÉSERVE Champagné-les-Marais, mercredi 10 avril 2024.

SORTIE NATURE , LE PRINTEMPS A LA RÉSERVE Champagné-les-Marais Vendée

Découverte de la Réserve Naturelle Régionale des Marais de la Vacherie et de sa biodiversité en période de reproduction

Point d’observation et de découverte des nombreux oiseaux nicheurs de la réserve échasses blanches, chevaliers gambette, barges à queue noire et peut-être la guifette noire …

Matériel d’observation fourni.

Sortie proposée en partenariat avec la RNR de la Vacherie, la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral et le Parce Naturel Régional du Marais poitevin.

RDV à la Réserve Naturelle Régionale du marais de la Vacherie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 10:00:00

fin : 2024-04-10 12:00:00

Le Grand Mothais

Champagné-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire francois.molinari@lpo.fr

L’événement SORTIE NATURE , LE PRINTEMPS A LA RÉSERVE Champagné-les-Marais a été mis à jour le 2024-02-19 par Vendée Expansion