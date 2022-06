SORTIE NATURE ‘LE PAYS DE L’HERBE’ Broussey-Raulecourt Broussey-Raulecourt Catégories d’évènement: 55200

Broussey-Raulecourt 55200 Broussey-Raulecourt Venez découvrir la richesse du pays de l’herbe et de la prairie souriante. Autrefois paysage typique de la Woëvre, les prairies, aimées des haies se sont disloquées au profit des grandes cultures. Philippe piquera votre attention sur la formidable toile de vie (entre plantes, insectes, oiseaux) qu’elles représentent et la gestion copain de la nature pour les préserver. (Avec Philippe Hacker, conservateur bénévole). Réservation obligatoire sur phacker@ozone.net en précisant : nom, prénom, nombre de personnes et numéro de portable. phacker@ozone.net Devant la mairie à Broussey-en-Woëvre 1 rue de l’Entrée Broussey-Raulecourt

