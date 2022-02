Sortie nature : “Le patrimoine à Bourdon” Bourdon Bourdon Catégories d’évènement: Bourdon

Bourdon Somme Bourdon Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France organise une sortie nature dimanche 18 septembre, de 9h00 à 11h00 dans la commune de Bourdon, dans le cadre des journées européennes du patrimoine. Venez découvrir le marais du Château, site géré par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, et observer les oiseaux de ce site ouvert uniquement lors des Journées européennes du Patrimoine. Le lieu de rendez-vous sera donné lors de l’inscription.

