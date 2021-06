Grainville-la-Teinturière Grainville-la-Teinturière Grainville-la-Teinturière, Seine-Maritime Sortie nature « le nez dans les herbes » Grainville-la-Teinturière Grainville-la-Teinturière Catégories d’évènement: Grainville-la-Teinturière

Seine-Maritime

Sortie nature « le nez dans les herbes » 2021-07-13 14:00:00 – 2021-07-13 16:00:00 Route d'yvetot Les Basses Eaux

Grainville-la-Teinturière Seine-Maritime Promenade nature à la découverte des petites bêtes des Basses eaux.

Suivez Elise pour cette promenade naturaliste et ludique. Vous découvrirez en famille de nombreux insectes, escargoits et peut être même d’autres gluants!

Durée : 2h, prévoir des chaussures de randonnée ou bottes.

RDV à 14h au parking des Basses eaux.

elise@letoileverte.fr +33 6 75 65 60 38 http://letoileverte.fr/

dernière mise à jour : 2021-06-24

Détails Catégories d’évènement: Grainville-la-Teinturière, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Grainville-la-Teinturière Adresse Route d'yvetot Les Basses Eaux Ville Grainville-la-Teinturière lieuville 49.74015#0.65087