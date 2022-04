Sortie nature : Le mystère du coteau Parigny-les-Vaux Parigny-les-Vaux Catégories d’évènement: 58320

Parigny-les-Vaux

Sortie nature : Le mystère du coteau Parigny-les-Vaux, 18 juin 2022, Parigny-les-Vaux. Sortie nature : Le mystère du coteau Parking du site Coteau du Chaumois Parigny-les-Vaux

2022-06-18 – 2022-06-18 Parking du site Coteau du Chaumois

Parigny-les-Vaux 58320 Parigny-les-Vaux Découverte du coteau de Chaumois, à travers les espèces présentes sur ce site.

Nous découvrirons le blaireau, le lièvre et bien d’autres…

Lieu du rendez vous donné à la réservation. De 9h30 à 12h.

Tarifs : 3€ / 10€ (famille) et gratuit jusqu’à 12 ans.

