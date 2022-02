SORTIE NATURE LE MURMURE DES PIERRES Les Voivres Les Voivres Catégories d’évènement: Les Voivres

Vosges

SORTIE NATURE LE MURMURE DES PIERRES Les Voivres, 5 mars 2022, Les Voivres.

2022-03-05 14:30:00 – 2022-03-05 17:00:00

Sortie nature : Le murmure des pierres

Promenade à travers le temps, à la découverte de l’histoire des pierres de la vallée du Côney.

Partenariat financier du Conseil Départemental des Vosges, et appui du Conservatoire Régional des Espaces Naturels. Sur réservation. Billetterie auprès de Leaudici ou possibilité au Bureau d’Information Touristique. 5 euros par adulte, ou 10 euros (1 adulte avec enfants). INSCRIPTIONS LA VEILLE AU PLUS TARD. leaudici@odcvl.org +33 3 29 36 38 43 http://www.leaudici.fr/ ste93r

Site de l'étang Lallemand- Leaudici Site de l'étang Lallemand Les Voivres

