Harfleur Seine-Maritime Sortie animée par la LPO Normandie. A l’aide de boîtes loupes et de planches d’identification, partez à la découverte des petites bêtes peuplant l’espace naturel sensible du Domaine du Colmoulins. Rendez-vous sur le parking des jardins familiaux, allée de Saint-Laurent à Harfleur/Fleurville.

Date : le dimanche 29 mai à 14h.

