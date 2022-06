SORTIE NATURE : LE MONDE DE PLANCTON

SORTIE NATURE : LE MONDE DE PLANCTON, 22 juillet 2022, . SORTIE NATURE : LE MONDE DE PLANCTON



2022-07-22 – 2022-07-22 Connaître le rôle du Plancton, les menaces qui pésent sur lui et l’întérêt de le préserver grâce à cette animation.

Informations et réservation : CPIE Loire Océane Connaître le rôle du Plancton, les menaces qui pésent sur lui et l’întérêt de le préserver grâce à cette animation.

Informations et réservation : CPIE Loire Océane dernière mise à jour : 2022-06-20 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville