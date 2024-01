Sortie nature Le marais au crépuscule Saint-Vigor-d’Ymonville, samedi 30 mars 2024.

Sortie nature Le marais au crépuscule Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime

En compagnie d’un guide nature de la Maison de l’Estuaire, venez vous immerger dans l’ambiance singulière du marais au crépuscule.

Alors que le soleil couchant enveloppe les paysages de teintes orangées, la nature s’anime sous le va-et-vient des nuées d’insectes et des vols de canards qui rejoignent les mares pour s’y nourrir. Voici une occasion propice à de sympathiques rencontres.

Rendez-vous à la Maison de la Réserve, Salle Avocette (accès via l’Aire de la Baie de Seine, parking du Pont de Normandie).

A partir de 7 ans Durée 2h30

Prévoir bottes, vêtements de terrain, pique-nique tiré du sac et une lampe (de poche ou frontale)

Réservation obligatoire par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne ou via la plateforme Helloasso https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-estuaire

Pont de Normandie

Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie communication@maisondelestuaire.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 18:00:00

fin : 2024-03-30



L’événement Sortie nature Le marais au crépuscule Saint-Vigor-d’Ymonville a été mis à jour le 2024-01-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie