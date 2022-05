SORTIE NATURE « LE LITTORAL D’HIER, D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN » Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

SORTIE NATURE « LE LITTORAL D’HIER, D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN » Palavas-les-Flots, 8 juin 2022, Palavas-les-Flots. SORTIE NATURE « LE LITTORAL D’HIER, D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN » Palavas-les-Flots

2022-06-08 10:00:00 – 2022-06-08

10h-12h Sortie nature « Le littoral d'hier, d'aujourd'hui et de demain » à partir de 6 ans Pensez à prendre : chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo du jour, eau et anti-moustique. Départ du Phare de la Méditerranée Tarifs : adulte 5€ et enfant 3€ Infos et réservations : 04 67 07 73 34 – tourisme@ot-palavaslesflots.com En partenariat avec SYBLE : www.syble.fr Sur le bord des lagunes de Palavas – Entre lagune et littoral, découvrons l'environnement si particulier du territoire, son évolution au fil des siècles, et les mesures mises en place pour le préserver.

