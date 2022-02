Sortie nature « Le lapin de Garenne et le lièvre d’Europe » Chauny Chauny Catégories d’évènement: Aisne

Rendez-vous le samedi 26 février de 14h00 à 16h30 à Chauny, rue de Senicourt (côté pont de la rive), pour une sortie nature afin de partir à la découverte des lapins de Garenne et des lièvres d'Europe. Prévoir le jour de la sorte nature des vêtements adaptés, chaussure de marche fermées et des jumelles. Places limitées. Dès 6 ans. Informations et réservations auprès de l'Office de tourisme du Coeur de Picard, situé à l'Espace LePetit situé rue du Port à Chauny, ou par téléphone au 03 75 30 00 21 ou par mail à l'adresse suivante accueil@coeurdepicard.com Sortie organisée par Picardie Nature.

