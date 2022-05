Sortie nature : Le Hode, site stratégique de la seconde guerre mondiale, 14 mai 2022, .

Sortie nature : Le Hode, site stratégique de la seconde guerre mondiale

2022-05-14 09:30:00 – 2022-05-14

Le bac du Hode occupe encore aujourd’hui une place forte dans la mémoire des havrais. Dernier franchissement de la Seine avant l’embouchure, le bac du Hode fut une liaison stratégique entre les deux rives de la Seine, notamment lors de la seconde guerre mondiale : ultime voie de fuite empruntée in extremis par des havrais lors du bombardement de la ville en juin 1940, il fut ensuite un point de passage et d’accès à la rive droite lourdement défendu par les allemands jusqu’à la libération, comme en témoignent encore deux blockhaus autrefois équipés de canons anti-aériens. Roger Soulieux, spécialiste de cette période historique et la Maison de l’Estuaire vous proposent de vous replonger dans l’histoire de ce bac à l’occasion d’une balade au fil de l’ancienne estacade.

Rendez-vous à 9h30 à la Maison de la réserve – Salle Avocette.

A partir de 10 ans

Durée : 2h

Prévoir de bonnes chaussures de marche

Tarifs : enfant 3€ , adulte 5€

Réservation obligatoire au 02 35 24 80 01 ou par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne ou via la plateforme Helloasso.

