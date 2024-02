SORTIE NATURE Maison de la Forêt Le Gâvre, mardi 17 septembre 2024.

SORTIE NATURE Maison de la Forêt Le Gâvre Loire-Atlantique

« A l’écoute du brame du Cerf », de 20h30 à 23h. Uniquement sur réservation

La Forêt du Gâvre est le seul massif forestier d’importance qui abrite encore une population de Cerfs elaphe. Sur une période très courte durant septembre, nous pouvons entendre de nuit le bruit impressionnant des mâles qui brament pour marquer leur territoire et se reproduire. Après une présentation en salle sur les particularités biologiques et écologiques de cette espèce, nous nous regrouperons dans les voitures pour nous rendre à proximité des places de brâme préalablement repérées. Nous ne quitterons pas les petites routes et les allées forestières de manière à ne pas déranger les animaux dans une phase vitale de leur biologie. Nos sorties bénéficient de l’autorisation de l’ONF car elles visent à regrouper et encadrer les personnes intéressées.

Réservation en ligne sur HelloAsso

ou par téléphone au 02 40 87 15 11 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-17 20:30:00

fin : 2024-09-17 23:00:00

Maison de la Forêt 2 route de Conquereuil

Le Gâvre 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire maisondelaforet44@orange.fr

L’événement SORTIE NATURE Le Gâvre a été mis à jour le 2024-02-20 par eSPRIT Pays de la Loire