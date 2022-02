SORTIE NATURE Le Gâvre, 11 juin 2022, Le Gâvre.

SORTIE NATURE Maison de la Forêt 2 route de Conquereuil Le Gâvre

2022-06-11 19:00:00 – 2022-06-11 22:30:00 Maison de la Forêt 2 route de Conquereuil

Le Gâvre Loire-Atlantique Le Gâvre

L’Engoulevent est un oiseau mystérieux. Après un long voyage en provenance d’Afrique, il arrive dans notre forêt pour se reproduire et passer l’été. Il recherche alors des biotopes bien particuliers de landes et de parcelles de régénération. A la tombée de la nuit, nous écoutons son chant étrange et nous assistons à son départ pour une chasse crépusculaire, typique de l’espèce.

« A la découverte de l’Engoulevent » – de 19h à 22h30, écoute et observation de l’oiseau mystérieux de la forêt – Gratuit – Apportez votre pique-nique – Réservations : 02 40 87 15 11

maisondelaforet44@orange.fr +33 2 40 51 25 14 http://www.maisondelaforet44.fr/

