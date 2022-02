SORTIE NATURE Le Gâvre Le Gâvre Catégories d’évènement: Le Gâvre

Loire-Atlantique

SORTIE NATURE Le Gâvre, 3 avril 2022, Le Gâvre. SORTIE NATURE Maison de la Forêt 2 route de Conquereuil Le Gâvre

2022-04-03 – 2022-04-03 Maison de la Forêt 2 route de Conquereuil

Le Gâvre Loire-Atlantique Le Gâvre Les animaux de la forêt ne se laissent pas facilement approcher et pourtant, ils laissent de nombreux indices de leur présence pour qui se sent « l’âme d’un trappeur » ! Avec un grand connaisseur, vous vous rendrez dans la forêt pour découvrir ces différents indices : empreintes, laissées, restes de nourriture,… après cela, toutes vos balades dans la nature auront une autre saveur ! Traces et empreintes » Qui est passé par là ? » – sortie à la découverte des traces des grands animaux de la forêt, animée par Patrick Chatelier, de 9h à 12h – Réservations : 02 40 87 15 11 maisondelaforet44@orange.fr +33 2 40 51 25 14 https://www.maisonforetgavre.com/ Les animaux de la forêt ne se laissent pas facilement approcher et pourtant, ils laissent de nombreux indices de leur présence pour qui se sent « l’âme d’un trappeur » ! Avec un grand connaisseur, vous vous rendrez dans la forêt pour découvrir ces différents indices : empreintes, laissées, restes de nourriture,… après cela, toutes vos balades dans la nature auront une autre saveur ! Maison de la Forêt 2 route de Conquereuil Le Gâvre

