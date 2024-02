SORTIE NATURE Maison de la Forêt Le Gâvre, samedi 6 avril 2024.

SORTIE NATURE Maison de la Forêt Le Gâvre Loire-Atlantique

« A la découverte du mystérieux alignement du Pilier », à 14h30. Sur réservation.

La forêt du Gâvre abrite un monument mégalithique important mais méconnu du grand public. En pleine forêt, des pierres sont alignées sur plus d’un km de longueur (sans doute l’un des plus longs d’Europe). On ne connait pas exactement la signification de ce type de monument.

Rendons-nous sur place pour découvrir ce monument et des explications nous sont données sur le chantier de fouilles archéologiques qui a eu lieu en 2009 et les différentes hypothèses sur ce type de monument.

Réservation en ligne sur HelloAsso

ou par téléphone au 02 40 87 15 11 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:30:00

fin : 2024-04-06

Maison de la Forêt 2 route de Conquereuil

Le Gâvre 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire maisondelaforet44@orange.fr

L’événement SORTIE NATURE Le Gâvre a été mis à jour le 2024-02-03 par eSPRIT Pays de la Loire