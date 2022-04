SORTIE NATURE : LE FORT ET LA FLORE Apremont-la-Forêt Apremont-la-Forêt Catégories d’évènement: 55300

Apremont-la-Forêt 55300 Apremont-la-Forêt « Découvrons le Fort et la flore de Liouville » Peut-être aurons-nous la chance de voir des Orchidées !

>> Entrée libre

>> Munissez-vous de vêtements adaptés

et de chaussures confortables. Organisée dans le cadre de la politique Natura 2000 et sera animée conjointement par l’Association de Sauvegarde du Fort de Liouville et par la Société Française d’Orchidophilie Alsace- Lorraine. laure.lebraud@pnr-lorraine.com +33 3 83 84 25 24 Apremont-la-Forêt

