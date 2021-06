Sortie Nature : « Le Fond-Mont-Joye – Papillon es-tu là ? » Boves, 13 juin 2021-13 juin 2021, Boves.

Sortie Nature : « Le Fond-Mont-Joye – Papillon es-tu là ? » 2021-06-13 15:00:00 – 2021-06-13 18:00:00

Boves 80480 Boves

Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France et ses partenaires organisent une sortie nature au Fond Mont-Joye (Dury/Saint-Fuscien) le 13 juin prochain.

Sortie nature « Papillon, es-tu là ? »

A l’aube de l’été, nos amis les papillons virevoltent un peu partout. Partons les découvrir et les observer de plus près ! A vos filets !

De 15h à 18h

En partenariat avec les communes et Amiens Métropole

Prévoir des chaussures de marche

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Organisé dans le respect des consignes sanitaires en vigueur, avec une jauge limitée.

reservation@cen-hautsdefrance.org +33 3 22 89 63 96 http://www.cen-hautsdefrance.org/

Droits réservés