A l'occasion des Journées européennes du Patrimoine dont le thème est cette année le patrimoine durable, une balade au Cirque de Seneuil est proposée ce samedi 17 septembre de 9 h 30 à 12 h. Rendez-vous à la station de pompage, rue des Sources au Chillou. Prévoir des chaussures adaptées à la marche. Renseignements au 06 17 90 62 11.

