Sortie Nature « L’ART DU FROID » Valmont, 16 février 2022, Valmont.

Sortie Nature « L’ART DU FROID » Valmont

2022-02-16 – 2022-02-16

Valmont Seine-Maritime Valmont

Venez jouer avec l’hiver et créer des œuvres de Land Art uniques et éphémères.

Le froid, les couleurs d’hiver et peut-être la glace nous inviteront à la création.

Prévoir couteau ou sécateur.

Animée par Entre Terre et Merveilles

Mercredi 16 février à 14h

RDV parking du Vivier, rue Charles de Gaulle à Valmont

GRATUIT

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Venez jouer avec l’hiver et créer des œuvres de Land Art uniques et éphémères.

Le froid, les couleurs d’hiver et peut-être la glace nous inviteront à la création.

Prévoir couteau ou sécateur.

Animée par Entre Terre et Merveilles

Mercredi 16…

enslittoral@seinemaritime.fr +33 2 32 81 68 70 https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Venez jouer avec l’hiver et créer des œuvres de Land Art uniques et éphémères.

Le froid, les couleurs d’hiver et peut-être la glace nous inviteront à la création.

Prévoir couteau ou sécateur.

Animée par Entre Terre et Merveilles

Mercredi 16 février à 14h

RDV parking du Vivier, rue Charles de Gaulle à Valmont

GRATUIT

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Valmont

dernière mise à jour : 2022-01-07 par