Sortie nature – L'amour est dans la prairie Athis-Val de Rouvre, 5 juin 2022

Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage BREEL

2022-06-05 – 2022-06-05 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage BREEL

Athis-Val de Rouvre Orne Athis-Val de Rouvre

Dans la nature, les plantes et les animaux ont choisi mille et une stratégies pour séduire et se reproduire. Des démonstrations spectaculaires aux amours platoniques, tout a été inventé dans la nature.

Interdit aux moins de 18 ans ;-) !

Sur réservation.

contact@cpie61.fr +33 2 33 62 34 65 https://www.cpie61.fr/

Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage BREEL Athis-Val de Rouvre

