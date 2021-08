Sortie nature – L’air du large : découvrir les plantes comestibles et médicinales et/ou pique-nique aux herbes folles Saint-Malo, 21 août 2021, Saint-Malo.

Sortie nature – L’air du large : découvrir les plantes comestibles et médicinales et/ou pique-nique aux herbes folles 2021-08-21 – 2021-08-21

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Un moment de détente en pleine nature, pour découvrir les plantes et leurs vertus avec la mer pour toile de fond.

Et pour ceux qui ont envie de goûts sauvages et d’herbes folles, on propose de continuer l’expérience avec un pique-nique élaboré entièrement par nos soins dans notre labo-mobile en fonction des inspirations et de la nature, qui comprendra :

– 1 surprise apéro

– 1 petit pain maison et 2 dips/tartinades

– 1 tartelette salée individuelle

– 1 muffin salé

– 1 “tisane gourmande” avec plusieurs petits desserts

Pour des raisons d’organisation, les inscriptions au pique-nique sont ouvertes jusqu’à la veille des sorties.

Réservations obligatoires : par SMS : 06 95 52 75 31 ou la billetterie en ligne : https://www.billetweb.fr/varde

Le point de rendez-vous sera donné lors de la réservation.

