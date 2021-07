Saint-Remèze Saint-Remèze Ardèche, Saint-Remèze Sortie nature : La vie sous les galets Saint-Remèze Saint-Remèze Catégories d’évènement: Ardèche

Saint-Remèze Ardêche Saint-Remèze Ardêche Découverte des petites bêtes des Gorges de l’Ardèche : l’ écologie et le cycle de vie des espèces de la garrigue (papillons, criquets…) et de la rivière (larves d’in sectes aquatiques, écrevisses…).Des lets, boîtes loupes et livres d’identifications seront mis à disposition. Les vendredis : 13h à 14h30 Tarifs : adulte 5€ – Enfants -12 ans : 3€ +33 4 75 98 77 31 https://www.gorgesdelardeche.fr/ Droits libres dernière mise à jour : 2021-07-19 par

