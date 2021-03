SORTIE NATURE : LA VIE NOCTURNE AUTOUR DES MARES, 5 juin 2021-5 juin 2021, Le Caylar.

SORTIE NATURE : LA VIE NOCTURNE AUTOUR DES MARES 2021-06-05 – 2021-06-05

Le Caylar 34520 Le Caylar

Sortie gratuite, sur inscription au 04 67 67 82 20

LA VIE NOCTURNE AUTOUR DES MARES

de 18h à 22h au Causse du Larzac héraultais

Avec le CPIE des Causses Méridionaux

A la tombée du jour, certains animaux se couchent alors que d’autres s’éveillent. Partez à la découverte de cette vie nocturne, installez-vous en bord de point d’eau et participerez à une recherche active et ludique des habitants de ces lieux. Venez observer les amphibiens et écouter leurs chants nuptiaux. Après un pique-nique, prenez le temps de vous immerger dans la nuit et d’éveiller vos sens comme le toucher et l’ouïe.

Vous ne voulez rien manquer de l’actualité du Domaine du Département Restinclières / Maison de l’environnement : inscrivez-vous à notre newsletter sur simple demande : restinclieres@herault.fr

Cette sortie vous est proposée par le Domaine du Département Restinclieres – Prades le Lez / Maison de l’Environnement.

Infos sur la sortie : A la découverte des petites bêtes qui font l’animation sonore des soirées de printemps.

restinclieres@herault.fr +33 4 67 67 82 20 http://domainederestinclieres.herault.fr/

Infos sur la sortie : A la découverte des petites bêtes qui font l’animation sonore des soirées de printemps.

Sortie gratuite, sur inscription au 04 67 67 82 20

LA VIE NOCTURNE AUTOUR DES MARES

de 18h à 22h au Causse du Larzac héraultais

Avec le CPIE des Causses Méridionaux

A la tombée du jour, certains animaux se couchent alors que d’autres s’éveillent. Partez à la découverte de cette vie nocturne, installez-vous en bord de point d’eau et participerez à une recherche active et ludique des habitants de ces lieux. Venez observer les amphibiens et écouter leurs chants nuptiaux. Après un pique-nique, prenez le temps de vous immerger dans la nuit et d’éveiller vos sens comme le toucher et l’ouïe.

Vous ne voulez rien manquer de l’actualité du Domaine du Département Restinclières / Maison de l’environnement : inscrivez-vous à notre newsletter sur simple demande : restinclieres@herault.fr

Cette sortie vous est proposée par le Domaine du Département Restinclieres – Prades le Lez / Maison de l’Environnement.

shutterstock