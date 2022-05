Sortie nature : la vie de l’étang à Mesquéau Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: 29630

Plougasnou

Sortie nature : la vie de l'étang à Mesquéau Plougasnou, 4 août 2022, Plougasnou.

2022-08-04 – 2022-08-04

Plougasnou 29630 Savez-vous qu’il n’y a pas que des poissons qui vivent dans nos étangs ? Plongez vos épuisettes et observez les êtres étranges qui peuplent ces eaux. Vous serez accompagné par Chloé, animatrice de Bretagne Vivante. Matériel fourni, bottes conseillées. Durée environ 2h.

Animation offerte par la mairie de Plougasnou. – A partir de 5 ans.

– Gratuit

– Sur inscription à l’office de tourisme de Plougasnou ou au 02 98 67 35 46 ou par mail : plougasnou@tourisme-morlaix.bzh

– RDV au parking du camping de Mesquéau. Plougasnou

