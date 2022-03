Sortie Nature – La vie dans la mare Chavençon Chavençon Catégories d’évènement: Chavençon

Oise

Sortie Nature – La vie dans la mare Chavençon, 21 avril 2022, Chavençon. Sortie Nature – La vie dans la mare Chavençon

2022-04-21 – 2022-04-21

Chavençon Oise Vous souhaitez en apprendre plus sur les secrets des formes de vie aquatiques, venez découvrir les espèces qui peuplent la mare de Chavençon ! Cette sortie nature éducative destinée aux petits et grands vous permettra de partager un bon moment gratuitement ! Merci de réserver votre place (fin des inscriptions 3 jours avant l’atelier) Vous souhaitez en apprendre plus sur les secrets des formes de vie aquatiques, venez découvrir les espèces qui peuplent la mare de Chavençon ! Cette sortie nature éducative destinée aux petits et grands vous permettra de partager un bon moment gratuitement ! Merci de réserver votre place (fin des inscriptions 3 jours avant l’atelier) Vous souhaitez en apprendre plus sur les secrets des formes de vie aquatiques, venez découvrir les espèces qui peuplent la mare de Chavençon ! Cette sortie nature éducative destinée aux petits et grands vous permettra de partager un bon moment gratuitement ! Merci de réserver votre place (fin des inscriptions 3 jours avant l’atelier) Communauté de Communes des Sablons

Chavençon

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Chavençon, Oise Autres Lieu Chavençon Adresse Ville Chavençon lieuville Chavençon Departement Oise

Chavençon Chavençon Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chavencon/

Sortie Nature – La vie dans la mare Chavençon 2022-04-21 was last modified: by Sortie Nature – La vie dans la mare Chavençon Chavençon 21 avril 2022 Chavençon Oise

Chavençon Oise