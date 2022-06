Sortie nature : la vie dans la haie Oermingen Oermingen Catégories d’évènement: 67970

Oermingen

Sortie nature : la vie dans la haie Oermingen, 3 octobre 2022, Oermingen. Sortie nature : la vie dans la haie Oermingen

2022-10-03 14:00:00 – 2022-10-03 17:00:00

Oermingen 67970 Oermingen Notre région d’Alsace Bossue est caractérisée par des collines parcourues de nombreuses haies. Ces haies sont des réservoirs de biodiversité et un garde-manger pour de nombreux animaux à l’automne. Nous apprendrons à reconnaître les espèces de plantes et fruits de la haie. Guide : Roland Gissinger (Association nature Alsace Bossue). Prévoir de bonnes chaussure de marche, sortie soutenue par la Région Grand Est.

RDV à 14h devant la mairie d’Oermingen.

Durée : 3h

Renseignements 06 75 09 71 46. +33 6 75 09 71 46 Notre région d’Alsace Bossue est caractérisée par des collines parcourues de nombreuses haies. Ces haies sont des réservoirs de biodiversité et un garde-manger pour de nombreux animaux à l’automne. Nous apprendrons à reconnaître les espèces de plantes et fruits de la haie. Guide : Roland Gissinger (Association nature Alsace Bossue). Prévoir de bonnes chaussure de marche, sortie soutenue par la Région Grand Est.

RDV à 14h devant la mairie d’Oermingen.

Durée : 3h

Renseignements 06 75 09 71 46. Oermingen

dernière mise à jour : 2022-01-25 par

Détails Catégories d’évènement: 67970, Oermingen Autres Lieu Oermingen Adresse Ville Oermingen lieuville Oermingen Departement 67970

Oermingen Oermingen 67970 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oermingen/

Sortie nature : la vie dans la haie Oermingen 2022-10-03 was last modified: by Sortie nature : la vie dans la haie Oermingen Oermingen 3 octobre 2022 67970 Oermingen

Oermingen 67970