Sortie Nature – LA VALLEE DU PUITS D’ENFER ET SA BIODIVERSITE Exireuil Exireuil Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Exireuil

Sortie Nature – LA VALLEE DU PUITS D’ENFER ET SA BIODIVERSITE Exireuil, 7 mai 2022, Exireuil. Sortie Nature – LA VALLEE DU PUITS D’ENFER ET SA BIODIVERSITE Exireuil

2022-05-07 10:00:00 – 2022-05-07

Exireuil Deux-Sèvres Exireuil Sortie Nature – LA VALLEE DU PUITS D’ENFER ET SA BIODIVERSITE

Etudiée depuis 2 ans par DSNE pour la Communauté de communes, cette vallée recèle des milieux et des espèces remarquables, complémentaire à son magnifique arbre têtard. Balade nature proposée le matin de notre assemblée générale.

10h parking du Puits d’Enfer (Exireuil)

DSNE, Christian Dupuis et Ludovic Rolland- 05 49 73 37 36, contact@dsne.org Sortie Nature – LA VALLEE DU PUITS D’ENFER ET SA BIODIVERSITE

Etudiée depuis 2 ans par DSNE pour la Communauté de communes, cette vallée recèle des milieux et des espèces remarquables, complémentaire à son magnifique arbre têtard. Balade nature proposée le matin de notre assemblée générale.

10h parking du Puits d’Enfer (Exireuil)

DSNE, Christian Dupuis et Ludovic Rolland- 05 49 73 37 36, contact@dsne.org +33 5 49 73 37 36 Sortie Nature – LA VALLEE DU PUITS D’ENFER ET SA BIODIVERSITE

Etudiée depuis 2 ans par DSNE pour la Communauté de communes, cette vallée recèle des milieux et des espèces remarquables, complémentaire à son magnifique arbre têtard. Balade nature proposée le matin de notre assemblée générale.

10h parking du Puits d’Enfer (Exireuil)

DSNE, Christian Dupuis et Ludovic Rolland- 05 49 73 37 36, contact@dsne.org Exireuil

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Exireuil Autres Lieu Exireuil Adresse Ville Exireuil lieuville Exireuil Departement Deux-Sèvres

Exireuil Exireuil Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/exireuil/

Sortie Nature – LA VALLEE DU PUITS D’ENFER ET SA BIODIVERSITE Exireuil 2022-05-07 was last modified: by Sortie Nature – LA VALLEE DU PUITS D’ENFER ET SA BIODIVERSITE Exireuil Exireuil 7 mai 2022 Deux-Sèvres Exireuil

Exireuil Deux-Sèvres