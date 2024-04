Sortie nature La Vallée du pressoir par les 5 sens Thouars, samedi 25 mai 2024.

Sortie nature La Vallée du pressoir par les 5 sens Thouars Deux-Sèvres

A l’aide de vos 5 sens, venez vous connecter à la nature sensible de la Vallée du Pressoir. Une nouvelle expérience alliant contemplation et apaisement.

A l’aide de vos 5 sens, venez vous connecter à la nature sensible de la Vallée du Pressoir. Une nouvelle expérience alliant contemplation et apaisement.

Sur inscription, prévoir chaussures de randonnée et vêtements adaptés au conditions météorologiques.

Retrouvez toutes les sorties programmées en Thouarsais avec Deux-Sèvres Nature environnement dans leur calendrier 2024. Dépliant disponible à la Maison du Thouarsais (32 place Saint Médard à Thouars). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 19:00:00

fin : 2024-05-25

Parking de la cascade de Pommiers

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine anthony.rard@thouars-communaute.fr

L’événement Sortie nature La Vallée du pressoir par les 5 sens Thouars a été mis à jour le 2024-04-09 par Maison du Thouarsais