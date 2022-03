Sortie Nature la vallée du pressoir et ses papillons Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars

Sortie Nature la vallée du pressoir et ses papillons Thouars, 11 juin 2022, Thouars. Sortie Nature la vallée du pressoir et ses papillons Thouars

2022-06-11 09:30:00 – 2022-06-11 12:00:00

Thouars Deux-Sèvres EUR La Vallée du pressoir est un des joyaux de biodiversité du thouarsais et de la région, classée espace Naturel Sensible, où se retrouve la moitié des espèces de papillons de jour du département. Venez découvrir les espèces peuplant les différents milieux du site lors d’une balade en compagnie d’un naturaliste de Deux-Sèvres Nature Environnement et de la gestionnaire du site. Prévoir chaussures de randonnées et vêtements adaptés aux conditions météorologiques.

Sur inscription.

Retrouvez toutes les sorties programmées en Thouarsais avec Deux-Sèvres Nature environnement dans leur calendrier 2022. Dépliant disponible à la Maison du Thouarsais (32 place Saint Médard à Thouars). Partez à la découverte de la la vallée du pressoir, véritable joyau de biodiversité du Thouarsais et de la région pour y découvrir les papillons de jour qui la peuplent. +33 5 49 66 42 18 La Vallée du pressoir est un des joyaux de biodiversité du thouarsais et de la région, classée espace Naturel Sensible, où se retrouve la moitié des espèces de papillons de jour du département. Venez découvrir les espèces peuplant les différents milieux du site lors d’une balade en compagnie d’un naturaliste de Deux-Sèvres Nature Environnement et de la gestionnaire du site. Prévoir chaussures de randonnées et vêtements adaptés aux conditions météorologiques.

Sur inscription.

Retrouvez toutes les sorties programmées en Thouarsais avec Deux-Sèvres Nature environnement dans leur calendrier 2022. Dépliant disponible à la Maison du Thouarsais (32 place Saint Médard à Thouars). Deux Sèvres Nature Environnement

Thouars

dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Thouars Autres Lieu Thouars Adresse Ville Thouars lieuville Thouars Departement Deux-Sèvres

Thouars Thouars Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thouars/

Sortie Nature la vallée du pressoir et ses papillons Thouars 2022-06-11 was last modified: by Sortie Nature la vallée du pressoir et ses papillons Thouars Thouars 11 juin 2022 Deux-Sèvres Thouars

Thouars Deux-Sèvres