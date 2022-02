Sortie nature : « La Vallée de la Somme vous met des étoiles plein les yeux ! » Hangest-sur-Somme, 30 juillet 2022, Hangest-sur-Somme.

Sortie nature : « La Vallée de la Somme vous met des étoiles plein les yeux ! » Hangest-sur-Somme

2022-07-30 20:30:00 – 2022-07-30 00:00:00

Hangest-sur-Somme Somme Hangest-sur-Somme

Le conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France vous propose une sortie nature le samedi 30 juillet, de 20h30 à 00h00, dans la commune d’Hangest-sur-Somme.

Imaginez vous au pied du plus long larris de la Somme, avec une vue imprenable sur la vallée et les étoiles… À savourer en compagnie du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France et de l’association REPERES.

Le lieu de rendez-vous sera donné au moment de l’inscription.

Bonne condition physique, accès pentu et difficile.

Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche.

En partenariat avec l’office de tourisme Nièvre & Somme, la commune de Condé Folie et la commune d’Hangest-sur-Somme.

Inscriptions auprès de l’office de tourisme au 03.22.51.46.85 ou officedetourisme@nievresomme.fr

officedetourisme@nievresomme.fr +33 3 22 51 46 85

®C.Lambert

Hangest-sur-Somme

