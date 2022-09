SORTIE NATURE, LA V√âG√âTATION DES DUNES ET PR√âS SAL√âS DE LA POINTE DE L’AIGUILLON

SORTIE NATURE, LA V√âG√âTATION DES DUNES ET PR√âS SAL√âS DE LA POINTE DE L’AIGUILLON, 6 octobre 2022, . SORTIE NATURE, LA V√âG√âTATION DES DUNES ET PR√âS SAL√âS DE LA POINTE DE L’AIGUILLON



2022-10-06 14:00:00 – 2022-10-06 16:00:00 Dans le cadre de l’ABC de l’Estuaire du Lay, l’Aiguillon-la-Presqu’√éle vous propose en compagnie de Hélêne GOSSENS de la Réserve naturelle de la Baie de l’Aiguillon, de parcourir les dunes et les prés-salés à la découverte de la grande diversité de plantes qui vie sur votre littoral. GRATUIT Sur Réservation : Mairie déléguée de La Faute-sur-Mer : 02 51 97 19 29 (tapez 2) POUR LES CURIEUX DE NATURE – Découvrez la végétation des dunes et prés salés de la pointe de l’Aiguillon dernière mise à jour : 2022-09-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville