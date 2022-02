Sortie nature – La prée des cosses au fil des contes Saint-André-sur-Sèvre Saint-André-sur-Sèvre Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-André-sur-Sèvre

Sortie nature – La prée des cosses au fil des contes Saint-André-sur-Sèvre, 9 juillet 2022, Saint-André-sur-Sèvre. Sortie nature – La prée des cosses au fil des contes Parking de la mairie 4 Rue Marie Millasseau Saint-André-sur-Sèvre

2022-07-09 17:00:00 – 2022-07-09

Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres Venez découvrir le site de la Prée des Cosses, au cœur de la vallée de la Sèvre Nantaise, à travers le spectacle “Eau, source des contes” de la conteuse Corinne Duchene.

Parking de la mairie 4 Rue Marie Millasseau Saint-André-sur-Sèvre

