Sortie nature La Pelouse de la Choulère Vanvey, 29 juin 2022, Vanvey.

Sortie nature La Pelouse de la Choulère Vanvey

2022-06-29 – 2022-06-29

Vanvey Côte-d’Or Vanvey

Sortie nature organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne et l’Office de Tourisme du Châtillonnais.

Accompagné d’un animateur du CEN vous découvrirez toute la biodiversité de la Pelouse de la Choulère.

Rendez-vous à 14h30, parking du lavoir de Vanvey, durée 2h.

Prévoir chaussures de marche ou bottes et tenue vestimentaire adaptée aux herbes hautes.

Tarifs: 3€ adulte et 1,50€ enfants de 5 à 12ans.

Inscriptions et paiements obligatoires à l’Office de Tourisme : 03 80 91 13 19 ou contact@tourisme-chatillonnais.fr

