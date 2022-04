Sortie nature : La pêche à pied à Octeville-sur-Mer Octeville-sur-Mer Octeville-sur-Mer Catégories d’évènement: Octeville-sur-Mer

Octeville-sur-Mer Seine-Maritime Octeville-sur-Mer Sortie nature animée par Aquacaux. Dans les rochers à marée basse, muni d’un seau et d’une épuisette, observez la vie marine. Initiation à la notion de respect du milieu naturel. Rendez-vous à l’association Aquacaux, 70 chemin de Saint-Andrieux à Octeville-sur-Mer (en bas des marches – 100 m de dénivelé).

Date : le mardi 9 août à 14h30.

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Date : le mardi 9 août à 14h30.



