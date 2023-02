Sortie nature – La nuit des chauves souris Place Philippe de Commynes Argentonnay Catégories d’Évènement: Argentonnay

Sortie nature – La nuit des chauves souris Château d'Argentonnay Place Philippe de Commynes Argentonnay Deux-Sevres

2023-06-23 20:30:00

Place Philippe de Commynes Château d’Argentonnay

Argentonnay

Venez découvrir l'histoire du château d'Argentonnay et les chauves-souris qu'il abrite au cours d'une animation sur ces animaux nocturnes en compagnie de l'association Détours dans l'Eau. L'animation se clôturera par l'observation des individus sortant du château.

Place Philippe de Commynes Château d’Argentonnay Argentonnay

