Sortie nature : la nature dans ma ville Amiens

Somme

Sortie nature : la nature dans ma ville Amiens, 17 juillet 2022, Amiens. Sortie nature : la nature dans ma ville

Place René Goblet Amiens Somme

2022-07-17 10:00:00 – 2022-07-17 12:00:00 Amiens

Somme Sabine Robin vous emmène en balade au cœur d’Amiens, pour mieux appréhender les enjeux de la présence de la nature dans nos villes, découvrir combien la flore urbaine est riche, comment elle s’intègre dans nos vies, et bien sûr… apprendre à reconnaître quelques plantes, comestibles ou toxiques, certaines magiques, qui ont beaucoup à nous dire ! Rendez-vous au centre d’Amiens, place René-Goblet, au pied de la statue du Général Leclerc, à 10h le dimanche 17 juillet.

Amiens

