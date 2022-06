Sortie nature : La nature à la plage Tréogat Tréogat Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Nos plages sont un véritable écosystème et leurs habitants ont beaucoup à nous apprendre ! Savez-vous comment les observer? Parcourez nos plages en compagnie de Valérie, sans oublier votre crème solaire !

Sur réservation, 20 personnes maximum. Nos plages sont un véritable écosystème et leurs habitants ont beaucoup à nous apprendre ! Savez-vous comment les observer? Parcourez nos plages en compagnie de Valérie, sans oublier votre crème solaire !

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

