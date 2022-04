SORTIE NATURE LA MOSELLE SAUVAGE PAR NOS 5 SENS Bayon Bayon Catégories d’évènement: Bayon

Meurthe-et-Moselle

2022-05-07 09:30:00 – 2022-05-07 12:00:00

2022-05-07 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-07 12:00:00 12:00:00

Bayon Meurthe-et-Moselle Bayon Une ouverture aux vivants par nos 5 sens : des couleurs aux odeurs, des sons de la nature à ses matières…Laissez-vous guider à travers des activités ludiques pour toute la famille au bord de la Moselle sauvage à Bayon. Le lieu de RDV sera communiqué lors de l’inscription au 03 83 72 81 30 et à sabrina.marchal@cc3m.fr. sabrina.marchal@cc3m.fr +33 3 83 72 81 30 http://www.cc3m.fr/ CC3M

