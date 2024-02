Sortie nature la montagne des batailles Urrugne, mercredi 14 février 2024.

En 1813, les affrontements entre troupes napoléoniennes et anglaises ont bouleversé la vie locale. Sur les hauteurs d’Ibardin, on remonte le temps et on découvre les redoutes, vestiges de ces guerres.

Inscription obligatoire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 14:30:00

fin : 2024-02-14 17:00:00

Ibardin

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine abbadia.cpie.accueil@hendaye.com

L’événement Sortie nature la montagne des batailles Urrugne a été mis à jour le 2024-02-05 par Office de Tourisme Pays Basque