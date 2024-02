Sortie nature la manex, reine des estives-Archilondo-Mendive Saint-Jean-le-Vieux, samedi 8 juin 2024.

Sortie nature la manex, reine des estives-Archilondo-Mendive Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques

Organisé par le CPIE Pays Basque, avec Denis Vincens, accompagnateur montagne et le GAEC Etxeherri.

Au pays de l’AOP Ossau-Iraty, vous rejoignez un cayolar d’estive. Là, démarre la randonnée qui vous permettra de découvrir la Manex tête noire ou rousse, race ovine montagnarde (Distance 6,5 km, dénivelé +300 m). Retour au cayolar où vous assisterez au regroupement du troupeau au corral pour la traite du soir qui servira à la fabrication du fromage estampillé AOP Ossau-Iraty. Vous visiterez la salle de fabrication et le séchoir et dégusterez le fromage avant de rentrer.

Prévoir chaussures de randonnée, eau, casse-croûte, vêtements chauds. RDV à 9 h au parking situé après le restaurant Mendy à Saint-Jean-le-Vieux. Puis covoiturage en voiture personnelle jusqu’à Archilondo (45 min. environ). Adultes et enfants à partir de 8 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 09:00:00

fin : 2024-06-08 18:00:00

Parking après le restaurant Mendy

Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpie.pays.basque@orange.fr

L’événement Sortie nature la manex, reine des estives-Archilondo-Mendive Saint-Jean-le-Vieux a été mis à jour le 2024-02-10 par Office de Tourisme Pays Basque