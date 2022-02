Sortie nature : La Hottée du diable à guichets fermés Coincy Coincy Catégories d’évènement: Aisne

2022-09-07 10:00:00 – 2022-09-07 13:00:00

Coincy Aisne Coincy 0 0 Nous vous proposons une journée d’aide à la réflexion pour un futur aménagement du sentier du fabuleux site naturel devenu incontournable : la Hottée du Diable ! Ce sera l’occasion d’échanger et de se retrouver…Venez nous parler de vos envies !

