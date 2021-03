Soudan Soudan Deux-Sèvres, Soudan Sortie Nature : LA GESTION FORESTIERE DURABLE Soudan Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Soudan Deux-Sèvres Soudan Balade forestière et botanique dans les bois de Soudan pour illustrer la pratique de la gestion durable en forêt.

Rendez-vous : 10h, place de la Mairie, Soudan

Contact : DSNE, M. Hommeau, 05 49 73 37 36, contact@dsne.org Balade forestière et botanique dans les bois de Soudan pour illustrer la pratique de la gestion durable en forêt.

