Bas-Rhin Stattmatten EUR Partez à la découverte de la forêt rhénane, de sa diversité et de ses richesses. Presque une forêt tropicale ? Plantes, herbacées, arbustes, arbres, faites leur connaissance. Petit en-cas en fin de parcours. Distance : trajet de 2 km – durée 1h30.

Conditions : tout public (à partir de 5 ans), tenue adaptée, bonnes chaussures ou chaussures de marche, vêtements couvrants, répulsif à tiques, jumelles, boissons et encas si besoin, non accessible aux poussettes et aux PMR. Sortie maintenue en cas de mauvais temps (sauf en cas d’alerte préfectorale). Limitée à 15 participants. Inscription obligatoire. Stattmatten

