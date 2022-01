Sortie nature : La forêt en hiver Montauban-de-Bretagne Montauban-de-Bretagne Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

2022-01-30 09:30:00 – 2022-01-30 12:00:00

Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine Montauban-de-Bretagne En hiver, la Nature s’adapte pour faire face aux conditions météorologiques plus rigoureuses.

Partons à sa découverte dans un milieu forestier, le temps d’une matinée.

4 kilomètres dans la forêt de Montauban de Bretagne organisée par « La nature à votre porte ».

Le lieu de départ sera transmis aux inscrits. Une invitation à s’évader quelques heures près de chez soi en forêt domaniale sur un parcours ponctué d’anecdotes étonnantes ou mystérieuses sur les animaux, les plantes et autres êtres vivants de la forêt. lanatureavotreporte@gmail.com +33 6 42 82 40 80 http://lanatureavotreporte.fr/ En hiver, la Nature s’adapte pour faire face aux conditions météorologiques plus rigoureuses.

