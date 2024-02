Sortie nature La forêt, ça me branche Port de Dinan Lanvallay, mardi 30 juillet 2024.

Sortie nature La forêt, ça me branche Port de Dinan Lanvallay Côtes-d’Armor

A l’ombre des beaux feuillages, observons, touchons et découvrons les mille et un secrets des arbres et arbustes de la forêt. Balade ludique pour la famille en compagnie d’un animateur nature.

Lieux de départ donné au moment de la réservation.

Réservation obligatoire.

Toute participation à une sortie nature permet de visiter gratuitement l’espace de découverte. .

Début : 2024-07-30 14:30:00

fin : 2024-07-30 17:00:00

Port de Dinan Maison de la Rance

Lanvallay 22100 Côtes-d’Armor Bretagne maisondelarance@dinan-agglomeration.fr

