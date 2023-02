Sortie nature : La Flore des zones humides du Marais de Clussais Clussais-la-Pommeraie Clussais-la-Pommeraie Catégories d’Évènement: Clussais-la-Pommeraie

Deux-Sèvres

2023-06-10 14:30:00 – 2023-06-10 Clussais-la-Pommeraie

Deux-Sèvres Clussais-la-Pommeraie EUR Sortie nature : La Flore des zones humides du Marais de Clussais samedi 10 juin à 14h30 à l’église de Clussais. Qui dit zone humide, dit flore adaptée ! Une balade dans le cœur de ce remarquable marais géré par le CEN, vous permettra de vous initier à la reconnaissance des espèces phares avec DSNE. Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, DSNE, S. Maïano, 06 13 44 57 76. Sortie nature : La Flore des zones humides du Marais de Clussais samedi 10 juin à 14h30 à l’église de Clussais.

